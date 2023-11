Prefeitura de Porto Alegre acolhe população afetada pela cheia do Guaíba

publicidade

Nos últimos dias, Porto Alegre enfrenta uma série de enchentes provocadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Segundo um balanço da Defesa Civil municipal, mais de 20 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas na capital gaúcha. Só na região das ilhas, mais de 1,8 mil pessoas foram resgatadas em decorrência da enchente.

Ao todo, cerca de três espaços são utilizados para abrigar moradores atingidos pelas cheias: a Casa do Gaúcho, o ginásio do 9º Batalhão da Polícia Militar e o Ginásio do Departamento Municipal de Habitação, Demhab. Na última terça-feira (21), o prefeito Sebastião Melo determinou a abertura de um novo abrigo emergencial para o acolhimento de moradores afetados pela enchente. Conforme o diretor responsável pelo acolhimento das famílias, Rogério Beidacki, destaca que os trabalhos de abrigar as pessoas está sendo realizada junto a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros:

“A Defesa Civil, que está trabalhando nas ilhas e nas regiões de risco, aciona a prefeitura quando identifica uma família que queira buscar abrigo, ou está em situação de risco. Elas são convidadas a serem levadas aos abrigos do município. Quando as pessoas chegam aos ginásios, um responsável da Fasc realiza o cadastro da pessoa com e informações básicas e essa pessoa é acolhida com as estruturas essenciais e básicas”.

Cerca de 219 pessoas estão abrigadas nos três ginásios atendidos pela prefeitura de Porto Alegre: 71 pessoas na Casa do Gaúcho; 93 pessoas no ginásio do Dehab e 55 no ginásio do 9º Batalhão da Polícia Militar. O trabalho é realizado 24 horas e conta com o apoio dos principais departamentos da prefeitura de Porto Alegre.

“As famílias recebem café da manhã, lanche, almoço e ceia. O almoço é distribuído pelos restaurantes populares da prefeitura de Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Esporte, por exemplo, vai começar a realizar atividades de recreação com as crianças. As equipes de saúdes estão em cada ginásio para atender as famílias. A Brigada Militar e a Guarda Municipal estão atuando 24 horas no monitoramento, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura está trabalhando na manutenção dos chuveiros”, explica a assessora de projetos estratégicos da Fasc, Luciane Beiró.

Entre as ações de apoio de encaminhamento dos moradores para o ginásio do Dehmab, 9º BPM, Casa do Gaúcho e casas de familiares, a prefeitura tem realizado também o recolhimento de animais para abrigos conveniados e a entrega emergencial de alimentos e definição dos pontos de referência para as demandas de cada ilha.

Doações

A Prefeitura de Porto Alegre fez um apelo para que as pessoas doem água, kits de higiene e de limpeza, além de alimentos não perecíveis. Os donativos podem ser entregues em dois pontos: no Centro Administrativo Municipal, na rua Gen. João Manoel, 157, no Centro Histórico; e no Shopping Total - loja 1019 - Espaço Solidário, na avenida Cristóvão Colombo, 545, bairro Floresta.