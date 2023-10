Prefeitura de Porto Alegre assina contrato com consórcio que fará reformulação do 156

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre assinou nesta sexta-feira contrato de R$ 17,7 milhões com o Consórcio POA Digital, que será responsável por reformular o sistema 156 pela implantação, capacitação e gerenciamento da Central do Cidadão. Antes da assinatura, integrantes da Secretaria de Transparência e Controladoria (SMTC) e do POA Digital reuniram-se para estabelecer e debater um cronograma detalhado das ações.

De acordo com a diretora de Transparência e Cidadania da SMTC, Adriana Gambino, a Central do Cidadão será uma nova forma da prefeitura se relacionar com o porto-alegrense . “Iremos proporcionar, com a tecnologia, maior liberdade de comunicação e uniformidade de experiências em todos os canais de interação”, destaca.

Adriana acrescenta que a plataforma trará maior rastreabilidade no atendimento de demandas, avaliação de satisfação adequada à qualidade do serviço público, agilidade e eficiência na execução e gestão dos processos, além de maior nível de integração entre o cidadão e os diversos órgãos da administração pública municipal. “Tudo isso levanto em conta as exigências legais como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei do Governo Digital e Lei dos Usuários de Serviços Públicos”, conclui.

