Prefeitura de Porto Alegre publica edital para projeto-piloto com ônibus elétrico

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre publicou nesta segunda-feira, no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), edital de chamamento público para apresentação, análise e testes de soluções inovadoras visando a demonstração operacional de ônibus elétricos em Porto Alegre. O foco são fabricantes de veículos elétricos que tenham interesse em demonstrar a sua tecnologia na frota da Capital. O chamamento ficará aberto pelo período de 12 meses. As linhas serão definidas pelas equipes da SMMU e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

“Ao longo de 2022, conhecemos modelos de eletrificação da frota de outras cidades do Brasil e, depois da análise da nossa equipe técnica, optamos por seguir a experiência de Curitiba, ao abrir para que fabricantes possam mostrar sua tecnologia, seguindo critérios pré-estabelecidos. Desta forma, damos o início para o processo de eletrificação da frota de Porto Alegre”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Os testes de cada fornecedor serão por 60 dias, e poderão ser feitos com diferentes fabricantes, desde que atendam as exigências estabelecidas. “Como critérios importantes, destaca-se o prazo de disponibilidade para realização de testes de, no mínimo, 60 dias em operação efetiva. Para tal, é desejável que o proponente apresente, no Plano de Demonstração e Realização de Testes, o período em que veículo e o sistema de recarga estarão efetivamente disponíveis”, explica a diretora geral da SMMU, Maria Cristina Molina Ladeira.

As empresas interessadas poderão manifestar o interesse de forma virtual por este e-mail até o dia 31 de julho de 2024.