Prefeitura de Rio Grande realiza barreiras sanitárias na praia do Cassino

Em função do aumento dos casos de contaminação pelo coronavírus, a prefeitura de Rio Grande está realizando uma barreira sanitária na praia do Cassino. Todos os veículos que acessam a orla, pela avenida Rio Grande próximo a estátua de Iemanjá, são abordados por agentes da Vigilância em Saúde, Comunitários de Endemias e também da Marinha do Brasil.

Conforme a Secretária Municipal de Saúde, Zelionara Branco, os ocupantes são questionados se possuem comprovante de vacinação e também é verificada a temperatura de cada pessoa e passadas orientações sobre como se prevenir contra o coronavírus e sobre a vacinação. “O objetivo principal é orientar as pessoas sobre como fazer para não ser infectado e caso contrário quais os procedimentos a serem realizados caso possuam o vírus”, explicou.

Zelionara conta que a ideia da ação ocorrer no Cassino é em função de ser o local mais movimentado na cidade nesta época do ano. A barreira sanitária acontece às quartas-feiras, sextas-feiras, sábados e domingos, das 9h às 12h e das 14h às 17h.