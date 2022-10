Prefeitura de Rio Grande realiza feira de adoção neste sábado

publicidade

Em comemoração ao Dia Mundial dos Animais, celebrado no último dia 4, a Prefeitura de Rio Grande realizará neste sábado uma feira de adoção de animais domésticos. O evento “Adota Pet” acontece das 15h às 18h no Partage Shopping. A iniciativa tem por objetivo ampliar a busca por tutores para a adoção responsável de cães apreendidos em situações de maus-tratos. Logo, visa encontrar um novo lar e um ambiente acolhedor para esses animais.

Na oportunidade, a Secretaria da Causa Animal irá disponibilizar onze cachorros para adoção. Ao todo 38 animais, apreendidos por maus tratos, esperam um novo lar em Rio Grande. “É uma oportunidade única para cada um desses animais de encontrarem uma família e mudar o destino de abandono e sofrimento que foi traçado por quem os maltratou. Além disso, será uma oportunidade da comunidade conhecer melhor o trabalho da secretaria”, disse a secretária municipal da Causa Animal, Laura Fagundes.

Para adotar é necessário que a pessoa tenha 18 anos ou mais e apresente Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de Residência e assine um termo de compromisso com os cuidados do novo integrante da família. O processo de adoção é feito no local, mas a entrega do animal ocorre na casa do adotante para a garantia de segurança do bichinho durante o transporte e para que as voluntárias tenham a certeza de que a casa é adequada para receber o animal.