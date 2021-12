Prefeitura de Rio Grande suspende Réveillon na praia do Cassino

publicidade

A Prefeitura de Rio Grande anunciou nesta segunda-feira por meio de um comunicado nas redes sociais a suspensão da festa de Réveillon na praia do Cassino. A decisão ocorreu em função das incertezas sobre os impactos da variante do coronavírus ômicron.

Em todo o país, várias cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife, Brasília e Salvador anunciaram medidas semelhantes. Para o prefeito Fábio Branco o momento exige cautela, pois ainda não existem estudos mostrando o quão resistente às vacinas é a nova variante. A decisão foi tomada após reunião com equipes técnicas, pois a festa poderia promover aglomeração Rio Grande está com 73,1% da população vacinável com ao menos uma dose do imunizante contra a Covid-19.

Com o ciclo vacinal completo, as duas doses são 61,9% da população. A expectativa do Secretário Municipal do Cassino, Sandro de Oliveira ( Boka), era reunir aproximadamente 200 mil pessoas na festa da praia. Já estava confirmado que haveria show de fogos de artifício, estrutura de som, luz e um palco que seria montado no Cassino. “Até seria seguro, pois o Cassino tem a peculiaridade que as pessoas ficam nos carros com suas famílias para ver os fogos. Acredito que seriam em torno de 15 mil pessoas em frente ao palco, mas decidimos que é melhor prevenir do que arriscar a ocorrer um surto de covid e ter que fechar até mesmo o comércio da praia”, pondera.

Por um outro lado, o Ondas de Natal segue confirmado para ocorrer até o fim deste mês no Cassino. O evento será aberto oficialmente nesta quinta-feira. Na sexta-feira, às 20h, no Campo do Praião acontece a apresentação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) e no domingo ocorre o primeiro desfile temático na Avenida Rio Grande.

Veja Também