Prefeitura de Santa Maria busca alternativas para garantir ensino remoto a estudantes

publicidade

Professores e estudantes de sete escolas de Santa Maria participam da edição de 2020 do Projeto Aluno Monitor, da Secretaria Municipal de Educação. Em função da pandemia de coronavírus, a iniciativa ocorre de forma virtual, com oficinas até outubro, ambientado no aplicativo Classroom e em uma metodologia gameficada.

Ao todo, 15 alunos e sete professores das escolas municipais Dom Antônio Reis, Euclides da Cunha, Irmão Quintino, Júlio do Canto, Martinho Lutero, Pinheiro Machado e Vicente Farencena estão participando do projeto, que teve início nesta terça-feira (18). Trata-se de uma dinâmica de rejuvenescimento dos tradicionais papéis escolares.

“Os professores das escolas são chamados a participar das oficinas promovidas pelos alunos. Assim, além de terem novas aprendizagens, estarão ajudando os estudantes a atingir suas metas”, explica a coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTEM), Maritê Moro.

As oficinas irão se desenvolver por meio de aplicativos e recursos educacionais, como Kahoot e Edpuzzle. O Projeto Aluno Monitor existe desde 2015 e faz parte do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTEM), que coloca em evidência a integração das Tecnologias Educacionais em Rede na prática pedagógica dos professores municipais. Em forma de aulas/oficinas, e apostando no protagonismo juvenil, o objetivo é capacitar alunos do Ensino Fundamental II para a promoção de conexão entre os saberes de seus professores e o universo de possibilidades educacionais propiciados pelas tecnologias digitais.