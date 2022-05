Prefeitura de Santa Maria entrega 10 toneladas de arroz para cozinhas comunitárias

publicidade

As sete cozinhas comunitárias do município de Santa Maria receberam da prefeitura, um total de 10 toneladas de arroz e mais 300 quilos de farinha de milho. Os gêneros alimentícios foram adquiridos com verba oriunda de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil. Do montante, R$ 50 mil é para a compra de alimentos e R$ 100 mil para investir em cursos profissionalizantes para pessoas em vulnerabilidade social.

O prefeito Jorge Pozzobom disse que é preciso ajudar quem precisa. “É uma alegria muito grande fazer o repasse destas toneladas de alimentos às cozinhas comunitárias, sendo que a prefeitura tem como lema ‘a cidade cuidando das pessoas’, e é isso que estamos fazendo”, observa. Pozzobom disse, também, que mesmo durante a pandemia do Covid-19 o município manteve a ajuda em favor das cozinhas comunitárias, e com as comunidades escolares. “Sempre auxiliamos com o repasse dos alimentos da merenda para as famílias, com o atendimento contínuo do Restaurante Popular”, afirma. Ele lembra que a aquisição dos alimentos também tem contrapartida do Executivo Municipal.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves, também será adquirido uma tonelada de feijão para repasse às cozinhas. “Sabemos que têm pessoas com dificuldade em alimentar suas famílias e que, mesmo quando ganham alimentos, não têm gás para cozinhar. É aí que as cozinhas comunitárias fazem diferença, pois nestes espaços as famílias em vulnerabilidade recebem a refeição pronta, quente, com dignidade”, destaca. Chaves disse que as pessoas podem também participar de cursos de culinária, como confeitaria e panifício, aprendendo com isso uma profissão e assim poder aumentar a renda familiar.

Os cursos, que ocorrem no Restaurante Popular, ensinam técnicas de padaria e confeitaria. Nesta iniciativa, a prefeitura conta com o apoio do projeto Esperança/Cooesperança e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O projeto já formou três turmas nos cursos de padaria e confeitaria. Os estudantes recebem ajuda com vale-transporte para comparecerem às aulas e ao concluírem todas as etapas recebem uma cesta básica e certificado.

Veja Também