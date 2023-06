Prefeitura de Santa Rosa assina novo contrato que garante R$ 100 milhões em infraestrutura

publicidade

A prefeitura de Santa Rosa assinou nessa segunda-feira um novo contrato do Financiamento à Infraestrutura e Saneamento, com a Caixa Econômica Federal. O ato aconteceu no Palácio Municipal 14 de Julho e contou com a presença dos vereadores. O contrato é de R$ 100 milhões. Com este valor, vão ser realizados diversos investimentos e melhorias na infraestrutura do município.

A administração municipal vai executar com este recurso, obras em toda a cidade. Mais de 130 ruas serão beneficiadas. São obras de recapeamento asfáltico, asfalto sobre calçamento, calçamento em vias do interior e abertura de ruas estruturantes. O prefeito Anderson Mantei, destacou que o compromisso da gestão é promover o desenvolvimento de Santa Rosa e preparar a cidade para novos avanços e oportunidades. “Essa injeção de recurso vai nos permitir fazer obras estratégicas de mobilidade urbana, melhorias nos bairros e no interior do nosso município. Santa Rosa já está de cara nova, mas vai melhorar ainda mais. Temos a certeza que muitas melhorias serão ainda realizadas na infraestrutura e teremos uma cidade ainda mais próspera e melhor para se viver”.

Somando este novo contrato com o do FINISA 1, Santa Rosa já possui R$ 155 milhões de recursos investidos em melhorias para o município. Deste valor, R$ 21 milhões são de obras já entregues pelo governo até junho deste ano e cerca de R$ 10 milhões são de obras em execução por toda a cidade. Participaram do ato de assinatura, os vereadores: Cláudio Schmidt, Rafael Rufino, Cleonice Brinhol, Kuique, Timirinho, Rubem Breunling e Jardel Soares Pinto, acompanhados do Vice-Prefeito Aldemir Ulrich, do Diretor de Contabilidade e Finanças, Ademir Pies, da Diretora de Captação e Recursos, Caliandra Perini e dos secretários municipais, Cláudio Franke (Planejamento e Habitação), André Stürmer (Administração e Fazenda) e Jair Almeida.