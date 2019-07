Prefeitura de Sapucaia do Sul pavimenta rua que dá acesso à BR 116

publicidade

A rua Marquês do Herval, no bairro Piratini, em Sapucaia do Sul, uma via importante da cidade que dá acesso aos bairros Piratini, Cohab Casas e BR 116, além de ser historicamente conhecida como um local de descarte irregular de lixo e entulhos, está recebendo obras de melhorias e pavimentação.

Desde junho, uma equipe trabalha no local. No trecho de 2,5 mil metros, os servidores já concluíram o passeio e a construção do meio-fio, bem como as travessias da rede pluvial e a construção das caixas de boca de lobo. O próximo passo, assim que o tempo estiver firme e houver massa asfáltica disponível no mercado, o asfaltamento será retomado.

A aposentada que mora nas proximidades, Maria Guilhermina Souza Soares, 65 anos, acredita que com a revitalização do espaço, as pessoas vão deixar de largar lixo no local. “Com o asfaltamento, o movimento vai aumentar ainda mais, tendo em vista que a rua é um atalho para os bairros. Isso é bom, tem mais circulação de pessoas na comunidade”, comenta Maria.

Em 2016, a Prefeitura promoveu o plantio de 150 mudas de flores e árvores pitangueiras, a fim de evitar a proliferação de resíduos no local. A obra na via, que liga a rua João Rodrigues e avenida José Joaquim, é uma antiga reivindicação daquela comunidade. O valor do serviço é de R$ 350 mil, oriundos de emenda parlamentar.