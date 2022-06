Prefeitura de Três Passos lança a campanha “Mais Consciência, Menos Desperdício”

publicidade

Em tempos de escassez de energia e a necessidade de otimizar gastos, além da preocupação com os recursos naturais, a Administração Municipal de Três Passos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, iniciou nesta quarta-feira a campanha “Mais Consciência, Menos Desperdício”.

Segundo o prefeito Arlei Tomazoni, a campanha interna visa proporcionar economia com a energia elétrica, água e combustível por parte da estrutura administrativa municipal. “Somente nos cinco primeiros meses deste ano, entre combustível, luz e água, foram gastos R$ 2,7 milhões e a expectativa é reduzir esse valor, não sabemos quanto ainda, mas em três meses poderemos ter uma avaliação inicial”, observa.

Tomazoni avalia que esta é uma oportunidade de mostrar para a sociedade que funcionário público têm consciência e determinação. “Com esse trabalho pretendemos ser exemplo em relação à economia de luz, água e combustível, pois nessas áreas são gastos recursos públicos”, observa. Todos os funcionários dos diversos setores da Administração Municipal participaram, na última terça-feira, de forma escalonada, da apresentação do projeto, que contará com adesivos informativos e de orientação em cada interruptor ou torneira de todos os prédios públicos.

O secretário de Desenvolvimento e Inovação, Carton Cardoso, a ideia é fazer com que cada servidor fique atento no consumo dos itens citados. “Todos nós temos responsabilidade com o que é público, seja o patrimônio, o legado ou o dinheiro do contribuinte”, afirma. Cardoso informou que nos cinco primeiros meses deste ano foram gastos R$ 1,6 milhão com combustível, R$ 1 milhão com energia elétrica e R$ 42,2 mil em relação à água. “Esta é uma oportunidade de mostrarmos para a sociedade que funcionários públicos têm consciência, determinação e mais do que isso, que podem dar um grande exemplo para os munícipes”, destaca o secretário.

Veja Também