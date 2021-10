Prefeitura intensifica limpeza dos cemitérios em Passo Fundo

publicidade

A secretaria de Transportes e Serviços Gerais (SISG) de Passo Fundo intensificou o trabalho de limpeza dos cemitérios municipais. O trabalho iniciou na segunda quinzena deste mês com a poda de árvores, capina, roçada, varrição e recolhimento de resíduos.

Segundo o titular da STSG, Alexandre Mello, também estão sendo feitas a pintura de todos os muros e áreas de circulação, pintura do meio-fio, melhorias nos acessos e nas vias internas dos cemitérios, substituição de portas dos banheiros e limpeza e pintura. Também foi restaurada a Cruz Mestre do Cemitério Vera Cruz e iniciada a reconstrução do muro do Cemitério dos Ribeiros.

Mello detalhou como será o atendimento pela secretaria no Dia de Finados. “O cronograma de atendimento à população já está organizado, sendo que serão direcionados servidores para complementar as equipes do Núcleo de Cemitérios, disponibilizados banheiros químicos para complementar os já existentes nos Cemitérios Municipais." Ele informou que haverá equipes para realizar a limpeza e recolhimento de resíduos durante o feriado.

Até o próximo sábado será permitida às famílias a reforma, pintura e organização particular. Após essa data, somente pequenas limpezas poderão ser realizadas.

Em razão da pandemia do Covid-19, outra medida importante relaciona-se à colocação da comunidade álcool em gel nos acessos aos cemitérios no dia das visitas.

