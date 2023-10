Prefeitura lamenta morte de gaúcho em Israel

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre publicou uma nota lamentando a morte do porto-alegrense Ranani Glazer, 24 anos, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel. O Itamaraty confirmou a morte do brasileiro na manhã desta terça-feira.

O prefeito Sebastião Melo fez publicação na rede X (Twitter) lamentando a morte nos conflitos em Israel. “Devastadora a confirmação do falecimento do porto-alegrense Ranani, vítima do ataque terrorista do Hamas a Israel. Nada justifica a morte de cidadãos inocentes. Quando termina a política, começa a guerra. O caminho é a paz. Meu profundo pesar à família e à comunidade judaica", escreveu o prefeito.

Ranani era um dos jovens que participavam de um festival de música eletrônica no distrito sul israelense e estava desaparecido desde os ataques.

