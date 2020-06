Prefeitura reforça restrições a circulação de pessoas para o final de semana em Lajeado

publicidade

A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria da Segurança Pública e dos órgãos de fiscalização, atuará na restrição de circulação de carros e pessoas durante o final de semana. O objetivo das medidas que serão adotadas é reduzir a quantidade de pessoas circulando em um mesmo local, gerando aglomerações, como aconteceu no último final de semana. O excesso de pessoas nos parques e áreas públicas preocupa o município, pois amplia os riscos de contaminação da população com o novo coronavírus.

“Buscamos atuar por meio da conscientização, falando sempre da importância do uso da máscara e da necessidade de as pessoas se manterem afastadas umas das outras, praticando o distanciamento social. Como nossos números vêm se estabilizando ao longo das últimas semanas, vimos que a comunidade está relaxando nas medidas, então precisamos voltar a ligar o alerta vermelho e chamar a atenção da cidade. Lajeado está melhor, mas isso não significa vida normal. Temos que seguir mantendo as restrições para evitar um novo agravamento da situação logo à frente,” disse o prefeito, Marcelo Caumo.

Para que isso seja realizado, áreas de grande circulação de pessoas terão os acessos restringidos neste sábado e domingo. Os locais serão demarcados com sinalização de trânsito e carros da fiscalização estarão atuando nestas áreas para orientação das pessoas. As decisões foram tomadas durante reunião nesta quinta-feira, da qual participaram o prefeito, Marcelo Caumo, a vice-prefeita, Gláucia Schumacher, e os secretários municipais da Segurança Pública, Paulo Locatelli, da Administração, Elisângela Hoss de Souza, e da Fazenda, Guilherme Cé.