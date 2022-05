Prefeituras de Ivoti e Dois Irmãos criam comissão para revitalizar área da Cascata São Miguel

publicidade

As prefeituras de Ivoti e Dois Irmãos criaram uma comissão para analisar as medidas que devem ser adotadas por ambos municípios a fim de elaborar um projeto de revitalização da Cascata São Miguel, que fica entre as duas cidades e é um local tido como área de atração turística, além de um cartão-postal no Vale dos Sinos. O Grupo de Trabalho (GT) foi montado para debater as principais necessidades de acesso ao local, entre elas a restauração da ponte, bem como a manutenção e melhorias na escadaria, no trecho de Dois Irmãos. “Estamos pensando na restauração da ponte, melhorias da escadaria, criação de um ponto de monitoramento e espaço de informações. Além disso, melhorias no acesso pela rua, uma trilha ligando a cascata a pontos turísticos de Ivoti, bem como uma estrutura para contemplação da cascata. Estas são algumas das ações que inicialmente estão sendo pensadas”, disse o prefeito de Dois Irmãos, Jerri Meneghetti. Segundo a Prefeitura de Ivoti, também estuda-se estabelecer horários de visitação e, neste primeiro momento, não deve ocorrer a cobrança de ingressos.

De acordo com Meneghetti estão sendo analisadas várias alternativas a fim de evitar danos ambientais. “Também está sendo cogitado um quiosque de monitoramento e informações, com o objetivo de fiscalizar e orientar os visitantes. Dois Irmãos e Ivoti pretendem transformar o local em uma área importante de ecoturismo para a região. Mudando o conceito atual, da forma como era frequentado para um modelo de preservação e atrativo para o turismo sustentável de contemplação”, conclui Meneghetti. Segundo a Administração de Ivoti, a ideia é oferecer melhores condições para apreciar a queda d’água e as belezas do lugar em meio à natureza, proporcionando benefícios à população local e aos turistas, de forma adequada e sustentável.

Intervenção do MP

Em janeiro de 2020, o Ministério Público restringiu o acesso ao local por conta dos danos ambientais causados em virtude da grande circulação de pessoas e da falta de cuidados dos visitantes com a natureza. Na época, a área estava sendo degradada por conta do lixo deixado no local. O Promotor de Justiça da cidade de Dois Irmãos, Wilson Grezzana explica que naquela época se buscou realizar ações para diminuir a poluição na área da cascata. “Havia muito resíduo. Cascas de frutas, pneus, restos de churrasco, garrafas pet. Havia também um bar clandestino, retirado mais tarde. Isso provocava um grande dano ambiental”.

Com a intervenção do MP, mais de 200 mudas de árvores nativas foram replantadas em uma ação conjunta das Administrações de Ivoti e Dois Irmãos, quando o espaço foi reaberto a visitação e segue até hoje. Segundo o promotor, a ideia de aproveitamento da cascata para ecoturismo é interessante, mas é necessária a elaboração de um projeto ambiental consistente para que haja um bom aproveitamento do espaço, sem danos ao ecossistema e sem nenhum retrocesso.