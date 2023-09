Premiação reconhece marcas comprometidas com relações de consumo

publicidade

As empresas reconhecidas pelo prêmio Top Consumidor - Marcas de Respeito foram divulgadas nesta sexta-feira, em almoço realizado na sede da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). Já tradicional, o Top Consumidor chegou a sua 12ª edição neste ano. O encontro contou com a palestra do presidente da Associação Brasileira de Automação - GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira.

Durante a cerimônia, foram certificadas 30 marcas que se destacam por uma conduta ética, de qualidade e comprometida com o universo das relações de consumo. O Top Consumidor foi realizado pelo Instituto do Consumidor Geração X (Iconx), Academia do Consumidor e revista Consumidor, em parceria com o Projeto Consumidor RS. As marcas foram indicadas pelos organizadores e submetidas à aprovação de um conselho consultor, formado por representantes de entidades empresariais, de classe e defesa do consumidor.

De acordo com o presidente do IconX, José Luiz da Silva, o IconX se refere à geração multiplicadora, por isso o X na sigla. “Trabalhamos com todas as gerações”, observa. Neste ano, a inovação da premiação foi a criação de um conselho consultivo. “Tiramos essa responsabilidade só da organização, que é quem indica a certificação, e neste ano o conselho teve o poder de vetar nomes e vetou, aprovando com margem pequena muitos e com boa margem poucos. Então, estamos no caminho certo, de criar uma dificuldade para nós mesmos.”

O mais importante, conforme Silva, é celebrar as relações de consumo. “Empresa, consumidor, Procon, temos que harmonizar as relações, porque temos que viabilizar a ordem econômica, os negócios das empresas sem prejudicar o consumidor que é o lado mais vulnerável na relação”, disse o presidente do IconX.