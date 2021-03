Presídio Estadual de Guaporé é interditado por causa de surto de Covid-19

publicidade

O Presídio Estadual de Guaporé foi interditado pela Justiça em função de surto de Covid-19. A decisão pela interdição é da Vara de Execuções Criminais Regional, com sede em Caxias do Sul e foi tomada ainda na segunda-feira, estendendo-se até o dia 15 de março.

A Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen) confirmou, através da assessoria de comunicação, que cinco detentas testaram positivo e outras cinco estão aguardando resultado dos exames. Agentes penitenciários também foram infectados e afastados temporariamente, mas não foi informado o número por questão de segurança. Servidores de outras unidades foram remanejados temporariamente para auxiliar nos trabalhos.

O presídio Estadual de Guaporé, possui nesta quinta-feira 200 detentos no total e o surto está concentrado na cela feminina. A Seapen informou que está sendo realizada a desinfecção dos espaços e, desde o início da pandemia, os servidores recebem todos os EPIs necessários para o trabalho, como máscara e álcool gel.

Ainda conforme a Seapen, o Rio Grande do Sul está entre os três melhores estados do país com melhor controle da pandemia nas casas prisionais. Em um universo de 42 mil presos no Estado, hoje pouco mais de dois mil contraíram a doença, sendo que desses 11 morreram.