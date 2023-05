Presidente do GHC anuncia medidas para reduzir superlotação nas emergências

publicidade

O diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Gilberto Barichello, anunciou medidas que a instituição vai tomar para dirimir a superlotação da emergência dos hospitais da rede. Nesta segunda-feira, o setor no Hospital Nossa Senhora da Conceição, na zona norte, registrou uma demanda de 79 internados, para uma disponibilidade de 64 leitos. A situação é geral e acontece em outros estabelecimentos de saúde da Capital e no RS.

“Eu, como funcionário de carreira da Secretaria Estadual de Saúde do RS há mais de 20 anos, nunca tinha visto uma superlotação dos hospitais antes do inverno como a que temos acompanhado agora. É uma crise sanitária”, afirma Barichello, empossado no cargo no início de maio deste ano. Segundo ele, o cenário acontece não só nas emergências, mas em Unidades de Pronto Atendimento (Upas), Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e em postos de saúde. Ele elenca, entre os fatores para o aumento da demanda, o fato de 80% dos pacientes que chegam na emergência estarem em situação grave, mas que evitavam consultas e cirurgias no na fase mais severa da pandemia.

O GHC, que gere o Conceição, Cristo Redentor (HCR), Criança Conceição (HCC) e Fêmina (HF) está alinhado ao Plano Nacional de Redução de Filas, instituído em março pelo Ministério da Saúde. A instituição, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), já está realizando mutirões aos sábados pela manhã para avançar no cumprimento da meta de realizar 2.105 cirurgias em 12 meses, das 17 mil estipuladas pelo governo federal no RS. “Temos também o dado sobre empobrecimento da população nos últimos anos, uma migração dos planos privados para o sistema público de saúde”, lembrou Barichello.

Na última semana, o GHC ampliou de oito leitos área de Pediatria UTI Neonatal do Criança Conceição, passando de 16 para 24. “As medidas que gestores municipais e estadual forem tomar para o inverno não serão suficientes porque já os locais estão superlotados agora. Nesses últimos dias começou um friozinho e, daqui a sete, oito dias, no meu ponto de vista, a situação vai se agravar”, projeta o presidente do GHC, ponderando que a instituição promoverá ações que cabem à sua ingerência.

Outra destas medidas é a abertura, aos finais de semana, de quatro postos de saúde, Leopoldina, Parque dos Maias, Coinma e Conceição, a partir do dia 3 de junho. “A UPA Moacyr Scliar está com 800% acima da sua capacidade instalada. As pessoas que estiverem na classificação verde de atendimento, que é de baixa complexidade, vão ser direcionados para um destes locais, das 10h às 16h, para dar vazão”, explica Barichello. Também serão abertas, noas próximos dias mais 28 leitos clínicos no Hospital Conceição, com a mesma intenção de abrir mais espaço para novos pacientes. Dependendo da demanda durante o inverno, o GHC instalará tendas para atendimento, similares à época da pandemia.

“Um apelo que fazemos é que as pessoas se vacinem, contra a gripe e contra a Covid-19, que também será um fator de redução de casos de problemas respiratórios que suscitem novas internações”, completa Barichello.