Prestes a completar 105 anos, Erechim comemora avanços na inovação e no turismo

publicidade

Uma comitiva de 58 pessoas saiu do município de Erechim, na região do Alto Uruguai, para acompanhar as atividades dos três dias do South Summit 2023, em Porto Alegre. Representantes do empresariado e da prefeitura pretendem levar para a “Capital da Amizade” experiências e conhecimentos para aplicar na cidade. A secretária-adjunta municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Berenice Didoné, aproveitou a viagem à Capital para visitar o Correio do Povo, onde foi recebido pelo diretor-presidente do jornal, Sidney Costa.

“Nossa ideia é possibilitar que nossos empreendedores venham ter esse conhecimento que está sendo disponibilizado nesse evento, que participamos pela segunda vez”, conta Berenice. Segundo a secretária-adjunta, Erechim vem apostando em inovação, desde que criou a Incubadora Tecnológica três primeiras empresas âncoras inicialmente. “Nesta semana, conseguimos aprovar a transformação dela para um Centro Tecnológico, que inclui startups, investidores, instituições que farão parte deste novo sistema. Um lugar em que tudo casa para que o empreendedor possa crescer e se formar. As pessoas voltarão com outra mentalidade”, ressalta.

A missão empresarial também visitou o Instituto Caldeira, no bairro Navegantes. Com uma área de 22 mil m², no antigo complexo industrial, o instituto sem fins lucrativos tem o objetivo de conectar pessoas e iniciativas através de um hub de inovação e uma comunidade que busca maior competitividade e fomento do ecossistema da nova economia. “É uma forma de mostrar que é possível implantar aqui, ainda que seja com uma lógica pública”, diz Berenice. “Temos diversos distritos industriais e estamos trabalhando em mais um. Algumas empresas interessadas em participar do edital, lançado em dezembro passado, já o fizeram. Temos 39 terrenos que vai de 3 mil a 13 mil metros quadrados. Erechim tem muita condição. É forte em indústrias, comércios, turismo e serviços”, lembrou a secretária-adjunta.

Nos meses de março e abril, a cidade comemora 105 anos com diversas atividades, que desembocarão no dia 30 de abril, data oficial de fundação. Berenice esteve no CP ao lado do diretor de Fomento às Micro e Pequenas Empresas da prefeitura de Erechim, Jonas Marini.