PRF começa a operar helicóptero multimissão Koala no Rio Grande do Sul

A Polícia Rodoviária Federal começou a operar nesta quinta-feira com a nova aeronave no Rio Grande do Sul. O helicóptero modelo Koala possui diversos equipamentos para atuar nos mais variados tipos de operações. E tem capacidade de transportar, além dos dois pilotos, até seis passageiros. A aeronave possui uma velocidade máxima de 280km/h e pode voar por aproximadamente três horas sem necessidade de reabastecimento.

As características técnicas do helicóptero possibilitam uma grande flexibilidade de missões, podendo ser utilizado para transporte de pessoal, resgate aeromédico, patrulhamento, operações policiais, combate a incêndios e operações de buscas com imagens termais.



A localização estratégica do hangar da PRF em Porto Alegre, no entroncamento da BR 290 (Freeway) com a BR 116, permite que a aeronave consiga atender com agilidade diversas regiões do Rio Grande do Sul.

Um dos primeiros voos com o novo helicóptero no Estado foi no apoio no curso de operador de suporte médico tático do Corpo de Bombeiros. A PRF apoiou oito alunos no treinamento prático de embarque, desembarque e de rapel curto. O treinamento faz parte de um curso com a duração total de 60 horas que capacita os operadores a atuarem em resgates que demandem o uso de aeronaves.