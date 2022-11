PRF divulga lista atualizada com mais de 40 pontos de bloqueio nas rodovias gaúchas federais

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal divulgou os pontos com bloqueios nas rodovias federais no Rio Grande do Sul às 22h30 min. Na lista, 40 locais estão com bloqueio parcial ou total devido às manifestações e favor do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que buscava a reeleição presidencial, mas perder para Luiz Inácio Lula da Silva.

Segue a lista:

1- BR 116 km 362, em Tapes – bloqueio total

2- BR 153 KM 416, em Cachoeira do Sul, bloqueio parcial

3- BR 116, KM 397, em Camaquã – bloqueio total

4- BR 290 km 26 - fogo em pneu – bloqueio somente no sentido capital x litoral, com pequenas liberações

5- BR 101 KM 86, em Osório, bloqueio total

6- BR 386 km 435 em Nova Santa Rita, bloqueio parcial (pare e siga)

7- BR 386 km 412 em Triunfo – bloqueio parcial (pare e siga)

8- BR 116, km 41, em Vacaria, bloqueio parcial (veículos de carga retidos e os demais liberando de hora em hora

9- BR 116, km 44, em Vacaria – bloqueio parcial (veículos de carga retidos e os demais liberando de hora em hora)

10- BR 116, km 142,9, em Caxias do Sul – bloqueio parcial (veículos de carga retidos e os demais liberando de hora em hora)

11- BR 470, km 225, em Garibaldi - bloqueio total;

12- BR 470, km 159, em Nova Prata – bloqueio total;

13- BR 470, km 162, em Nova Prata - bloqueio total;

14- BR 470, km 221, em Bento Gonçalves - Bloqueio Total

15- BR 470, km 178, em Veranópolis - Bloqueio Total.

16- BR 392, km 66, em Pelotas - bloqueio parcial (pare e siga)

17- BR 392, km 117, em Canguçu – bloqueio parcial (pare e siga)

18- BR 386, km 136 em Sarandi - bloqueio total (pare e siga);

19- BR 285, km 199, em Lagoa Vermelha - bloqueio parcial (carga perecível, carga viva e automóveis liberados)

20- BR 386, km 6, em Iraí - bloqueio total

21- BR 470, km 10, em Barracão – bloqueio total

22- BR 153 km 53, Erechim - bloqueio total com liberação alternada cada 30 min

23- BR 285 km 334, Carazinho (Trevo da Bandeira) - bloqueio parcial (pare e siga)

24- BR 285 km 375, em Saldanha Marinho (Trevo) - bloqueio total

25- BR 386 km 180, Carazinho próximo ao trevo da bandeira - bloqueio com pare e siga

26- BR 285 km 303, em Passo Fundo – bloqueio total

27- BR 287 km 282, em São Pedro do Sul – bloqueio total, libera a cada 1h.

28- BR 392 km 350, em Santa Maria - bloqueio parcial (pare e siga)

29- BR 392 km 297 em São Sepé - bloqueio parcial

30- BR 285, km 460, em Ijuí, acesso a Cruz Alta - bloqueio total

31- BR 285 km 496, em Entre-Ijuís – bloqueio total

32- BR 285 km 564, em São Luiz Gonzaga - bloqueio total

33- BR 158 km 158, em Panambi - bloqueio parcial

34- BR 158 km 192, em Cruz Alta - bloqueio parcial

35- BR 472 km 139, Três de Maio - bloqueio total

36- BR 472 km 154, Santa Rosa - bloqueio total

37- BR 290 KM 481, em Rosário do Sul – bloqueio parcial (pare e siga)

38- BR 285 KM 667, em São Borja – bloqueio total

39- BR 290 km 575, em Alegrete - bloqueio parcial (bloqueado para caminhões, somente automóveis passam no local)

40- BR 290 km 720, em Uruguaiana - bloqueio total