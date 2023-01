PRF diz que não há bloqueios ou manifestações em rodovias no RS

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou na manhã desta segunda-feira que o trânsito está fluindo normalmente no Rio Grande do Sul, sem a presença de bloqueios ou manifestações antidemocráticas no Estado. O balanço atualizado da instituição aponta três bloqueamentos em estradas a nível nacional: dois em Novo Progresso (PA) e um em Matupá (MT).

Não há manifestações ou interdições nas BRs do RS.



Trânsito fluindo normalmente. — PRF RS (@prf191RS) January 8, 2023

Após a série de ataques antidemocráticos em Brasília nesse domingo, o governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia (MME), garantiu o abastecimento nacional de combustíveis. A nota, assinada pelo ministro Alexandre Silveira, acrescenta que o MME também está monitorando os protestos.

Situação em Brasília

Nomeado interventor na segurança pública do Distrito Federal pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, afirmou que a "situação está controlada", após as invasões e depredações das sedes dos três Poderes no domingo.

Lula vai se reunir nesta segunda-feira com o fórum de governadores para discutir ações contra os atos que atacam a democracia brasileira. A agenda do chefe do Executivo começa as 9h com reunião no Palácio do Planalto com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. À tarde constam na agenda do mandatário telefonemas do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, e do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton.