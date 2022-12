PRF interdita a BR 101 em Palhoça por água acumulada na via

publicidade

Principal rota de ligação entre o Rio Grande do Sul e o litoral de Santa Catarina, a BR 101 teve de ser totalmente interditada, na noite desta quarta-feira, na altura do Morro dos Cavalos, em Palhoça, em razão do acúmulo de água na pista e do risco de deslizamentos de terra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, também há vias marginais à BR alagadas entre São José e Palhoça, no estado catarinense.

No Twitter, a corporação também adverte que as BRs 116 (para quem sai do Rio Grande do Sul), 282 e 470 seguem liberadas, mas com filas e trânsito muito lento. Com isso, a PRF recomenda que, se puder, o motorista espere para sair de casa.

Outros trechos com bloqueio

Com a chuva forte que cai em Santa Catarina, a BR 282 segue obstruída, no km 33, nos dois sentidos, devido à queda de barreira em Águas Mornas. Já a BR 280 registra interdição na altura da Serra de Corupá, entre os km 84 e 120. Não há previsão para liberação desses trechos.