PRF localiza gato-dos-pampas, animal ameaçado de extinção, em Livramento

Na noite de quinta-feira (30), policiais rodoviários federais em patrulhamento na BR 158, em Santana do Livramento, próximo ao trevo da Faxina, avistaram um animal em cima da rodovia, correndo risco de ser atropelado. Inicialmente os policiais acharam que tratava-se de um filhote de gato, porém ao aproximarem-se do animal, identificaram tratar-se de gato-dos-pampas (“Leopardus pajeros”), também conhecido pelo nome de gato-palheiro. O animal é uma das espécies de felinos silvestres com maior risco de extinção no mundo, dado seu endemismo no bioma Pampa.

Havia uma movimentação intensa na rodovia de veículos, principalmente de caminhões. O animal, ameaçado de extinção, foi retirado pelos policiais de cima da pista ileso e colocado em área de mata um pouco afastado da rodovia.

O gato-dos-pampas ou gato-palheiro, encontra categorizada como Quase Ameaçada pela UICN (União Internacional pela Conservação da Natureza), e também classificada como ameaçada de extinção na Lista Estadual de Espécies Ameaçadas do Rio Grande do Sul. Estima-se que sua espécie varia de 1.262 a 6.394 animais.

As ameaças em relação a essa linhagem são várias, a mais comum atualmente é a perda do habitat devido à expansão agrícola, queimadas, a matança por retaliação e atropelamento em rodovias.

O gato-dos-pampas já sofreu bastante com a caça para obtenção de sua pele, que era comercializada, particularmente, como produto de exportação em países como Uruguai e Argentina.

No último dia 21 de novembro, uma bióloga, colaboradora do ICMBio, também fez um raro registro fotográfico de um animal desta espécie na APA do Ibirapuitã, quando o animal raro foi avistado na unidade de conservação, em Santana do Livramento, enquanto atravessava a Estrada São Leandro, no Passo das Pedras.