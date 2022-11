PRF monitora interdição parcial em rodovia no Pará

publicidade

A Polícia Rodoviária informou na tarde deste domingo (6) que todos os bloqueios em rodovias federais foram desfeitos. De acordo com balanço da corporação, resta apenas uma via parcialmente interditada em Santarém (PA), a BR-163, na altura do km 110 de Cachoeira da Serra.

Ao todo, 1.023 manifestações foram desfeitas em todo o país desde o início dos protestos, há uma semana. Logo após o anúncio do resultado do segundo turno das eleições gerais, um grupo de caminhoneiros foi às estradas para impedir o fluxo de veículos.

O movimento pretendia se opor ao resultado do pleito, que terminou com a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.

Na quinta-feira (3), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para que apresente um relatório detalhado com todas as multas aplicadas em manifestantes que realizaram bloqueios em vias de todo o Brasil.

Moraes determinou, também, que a Polícia Federal envie à Corte a identificação dos líderes dos movimentos que interditam rodovias e dos proprietários dos caminhões utilizados para obstruir as vias.