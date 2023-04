PRF prende em São Leopoldo três indivíduos por furto em residência

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal prendeu três criminosos na BR 116, em São Leopoldo. Eles haviam haviam furtado diversos eletrodomésticos, computador, roupas e perfumes de uma residência em Gravataí. Os indivíduos utilizavam um Uno e fugiram por várias quadras para dentro do município, abandonando o veículo e tentando fugir a pé. A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira.



Os policiais rodoviários federais visualizaram um Uno transitando em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas. Os PRFs então o seguiram e conseguiram interceptá-lo. Os ocupantes abandonaram o carro e tentaram fugir a pé.



Os três indivíduos, de 27, 29 e 30 anos, um de Canoas, um de Esteio e o outro de São Leopoldo, que respondem por diversos furtos em residência, foram presos em flagrante e conduzidos para a polícia judiciária local, juntamente com o veículo utilizado e com os pertences recuperados.



Os proprietários da residência estavam trabalhando e não sabiam do furto. Eles foram informados pela PRF sobre a recuperação dos materiais. Chegando na polícia judiciária, o casal informou que os criminosos haviam quebrado toda a casa deles. Eles tiveram todos os seus pertences devolvidos.