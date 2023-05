PRF prende suspeito e recupera veículo furtado na BR 116

publicidade

A Policia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante homem por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Na operação, realizada na tarde desta quinta-feira, na BR 116, ainda foi recuperado um carro furtado com placas falsas que estava sendo utilizado para transporte por aplicativo.

O homem de 41 anos, natural de Porto Alegre, foi detido enquanto realizava transporte de passageiros por aplicativo em um Mobi, que havia sido furtado em janeiro deste ano, em Canoas. Em defesa, alegou que alugou o veículo de um amigo, mas não quis identificá-lo. Ele foi encaminhado para a polícia judiciária local juntamente com o veículo recuperado. Durante verificação no sistema foi constatado que na ficha criminal já havia registros de roubo, receptação, estelionato, fraudes e importunação sexual.

De acordo com a PRF, durante as ações nas rodovias, já foram recuperados 140 veículos. Os dados são de janeiro a abril deste ano. Em relação com o ano passado teve um decréscimo. No mesmo período foram recuperados 182. De acordo com a PRF isso é reflexo do número menor de assaltos e roubos de veículos registrados.

As ocorrências em que a PRF recupera veículos são as mais variadas. “Tem as ocorrências em que o veículo está sendo levado para o Paraguai, muitas vezes para trocar por drogas, temos as ocorrências que a gente consegue abordar os veículos vindos do Paraguai com drogas, e muitas vezes os criminosos se utilizam desses veículos roubados ou furtados para trazer o os ilícitos. Além disso temos essas ocorrências aqui na região metropolitana que infelizmente são mais comuns do que nós gostaríamos e que envolve os veículos furtados aqui na região metropolitana que são encaminhados para as cidades aqui próximas São Leopoldo, Novo Hamburgo, enfim para fazer a clonagem dos veículos”, explicou o chefe da comunicação da PRF, Douglas Paveck Bomfim