Primeira vítima de deslizamento em rodovia que liga Paraná e Santa Catarina é identificada

A primeira vítima do deslizamento registrado na BR 376, que liga os estados do Paraná e Santa Catarina, foi identificada no final da noite dessa terça, segundo informações do jornal ND +. O caminhoneiro José Maria Pires, de 60 anos, estava em uma carreta que ficou pendurada na rodovia. Conforme a publicação, os familiares reconheceram o veículo que ele dirigia por conta de um contêiner vermelho. O ex-genro de Pires, o empresário Maurício Alexandre, relatou que o último contato do motorista com a família foi feito às 18h30min de segunda, menos de uma hora antes da tragédia.

Ainda ontem, o Corpo de Bombeiros confirmou a segunda morte. Esta vítima, porém, ainda não tem identificação. De acordo com a Corporação e com a Defesa Civil, ao menos 20 veículos foram atingidos pelo deslizamento.

Embora a situação mais grave tenha sido registrada na BR 376, a chuva e outras quedas de barreira prejudicaram o tráfego em outras regiões que ligam Paraná e Santa Catarina. Até mesmo rotas alternativas foram interditadas ao longo dessa terça. Na BR 277, por exemplo, interditada por policiais rodoviários, pessoas que tinham consultas marcadas ficaram presos em Curitiba e sem chance de deslocamento para hospitais e clínicas.

O governo do Paraná decretou ontem situação de emergência no Leste do Paraná. A região compreende cidades da região Metropolitana de Curitiba e do Litoral. O documento autoriza a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução das áreas atingidas. De acordo com a administração estadual, 680 pessoas foram atingidas por inundações e enxurradas. O número de desalojados ultrapassa os 470 e há mais de 120 casas danificadas pelas chuvas intensas.

