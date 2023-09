Primeiros dias de setembro terão chuva forte em várias regiões do RS

publicidade

O mês de setembro vai começar com chuva excessiva e uma onda de tempestades no Centro-Sul do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, alerta a MetSul Meteorologia. Será um episódio significativo de chuva e tempo severo que vai afetar vários estados brasileiros, do Sul, Centro-Oeste e do Sudeste, além de países vizinhos.

O prognóstico da MetSul indica chuva acima de 100 mm em várias regiões do Rio Grande do Sul entre esta sexta (1) e o final da segunda-feira (4) com marcas de 200 mm a 300 mm em algumas áreas. A região que deve concentrar os mais altos acumulados de precipitação se concentra do Centro para o Norte gaúcho, sobretudo a Metade Norte.

A chuva deve ser volumosa ainda em parte de Santa Catarina e do Paraná, especialmente no Oeste dos dois estados, onde vários municípios podem anotar no período acumulado de 100 mm a 200 mm, entretanto com volumes localizados superiores. O Oeste catarinense merece atenção pela possibilidade de marcas mais extremas de precipitação.

Embora sem acumulados extremos, como no Sul do Brasil, a chuva pode ser volumosa em pontos do Mato Grosso do Sul, em particular mais ao Sul do estado. Como as média históricas de precipitação do estado ainda são baixas em setembro, pelo auge da estação seca no Centro do Brasil, os volumes podem ser expressivos em algumas localidades.

Temporais isolados

Temporais isolados devem atingir o Rio Grande do Sul por vários dias seguidos, repetindo o que ocorreu na região entre os dias 22 e 24 de agosto. A maior preocupação neste período de forte instabilidade do começo de setembro é chuva excessiva, mas devem ser esperadas tempestades localizadas.

Neste período entre esta sexta e o começo da semana, há previsão de temporais isolados de granizo de variado tamanho no Sul do Brasil, entretanto não podem ser descartados episódios isolados de vento forte a intenso acompanhando temporais.

Sinais do El Niño

Os sinais do fenômeno El Niño até o momento foram muito incipientes e o episódio poderá marcar o tão esperado começo de um período muito mais ativo de chuva e temporais no Sul do país por conta do fenômeno à medida que a atmosfera gradualmente começa a responder ao superaquecimento do Oceano Pacífico Equatorial.

Setembro, tradicionalmente, costuma ser mais chuvoso ao Sul do Brasil, mas um evento de precipitação como se espera para os primeiros dias do mês pode fazer com que o mês seja excepcionalmente chuvoso com precipitação até muitíssimo acima da média este ano.

As médias históricas de chuva em setembro, conforme a série histórica 1991-2020, são de 147,8 mm em Porto Alegre, 155,3 mm em Santa Maria, 163,1 mm em Caxias do Sul, 146,6 mm em São Luiz Gonzaga, 199,6 mm em Chapecó, 146,9 mm em Florianópolis e 143,3 mm em Curitiba.