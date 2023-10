Privatização da Carris: Viação Mimo pretende recorrer do resultado da licitação

publicidade

A empresa paulista Viação Mimo pretende recorrer ao resultado da licitação da Carris, que teve como ganhadora a Empresa Viamão. Durante a sessão de abertura dos envelopes, nesta segunda-feira, a Viação Mimo foi declassificada da concorrência pela comissão por 'não ter garantias aprovadas'. O diretor comercial da Viação Mimo, Matheus Moreira, confirmou à reportagem que pretende recorrer do resultado do leilão nos próximos dias. Segundo ele, a garantia que não teria sido aceita pela Secretaria da Fazenda seria uma caução de título da dívida pública.

O título, conforme Moreira, foi feito com a XP Investimentos, empresa na qual a Viação Mimo solicitará apoio para definir a estratégia do recurso. “Vamos analisar os pontos que precisamos para recorrer e ver com o jurídico para proceder com a defesa. Estávamos bem animados com o projeto de aquisição da Carris, pois mesmo com a frota um pouquinho mais antiga, ela tem um potencial muito grande”.

A Carris foi arrematada por R$ 109.961.560,00 e ficará sob operação da Empresa Viamão por 20 anos.

