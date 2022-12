Procergs e Secretaria da Inovação do RS assinam contrato para viabilizar Rede RS Startup

publicidade

Foi assinado, na manhã desta quinta-feira, na sede da Procergs, em Porto Alegre, o contrato de desenvolvimento da plataforma Rede RS Startup, ferramenta que deverá integrar o ecossistema relacionado à inovação no Rio Grande do Sul, bem como objetiva tornar o Estado líder no segmento. Assinaram o documento o secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), Alsones Balestrin, e o presidente da Procergs, José Antônio Leal. Demais autoridades também estiveram presentes no ato.

“Um dos primeiros projetos do Pacto Alegre foi como transformar Porto Alegre na capital das startups. Agora, estamos escalando para o nível estadual. Temos um Estado muito rico, com mais de mil startups hoje e quero dizer que todas as economias do mundo estão buscando um ambiente amigável para elas”, observou Balestrin. Também segundo ele, as startups são “grandes motores de geração de riqueza e oportunidades de trabalho para o futuro”.

Leal, por sua vez, comentou que o Rio Grande do Sul foi eleito o estado mais inovador do Brasil em 2021 e 2022, pelo ranking de competitividade aferido pelo Centro de Lideranças Públicas (CLP). “Com certeza, esta nova plataforma é bastante satisfatória e temos o privilégio de ser protagonistas nisto. Ela é mais um ingrediente para fomentarmos as startups dentro do Estado e sermos referências globais”, disse.

Houve ainda a apresentação do protótipo da ferramenta, sendo que parte dela já está pronta. Trata-se de um site, onde há, entre outras funcionalidades, um mapa do Estado, contendo informações sobre as startups parceiras do ecossistema, parques tecnológicos e uma agenda de eventos relacionados. Mais tarde, haverá a inclusão de funcionalidades. O lançamento oficial da plataforma está previsto para ocorrer na próxima edição do South Summit Brasil, em março de 2023, em Porto Alegre.

A Rede RS Startup também contempla um manifesto, que aponta caminhos para a conexão entre o setor público e as empresas integrantes do projeto, assinado por 30 instituições. O documento, também lido no evento de hoje, afirma que o RS busca um “patamar elevado de competitividade, posicionando o Estado como um ator internacionalmente relevante na Nova Economia, observando as melhores práticas de governança”.