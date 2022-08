Processo Seletivo Simplificado: municípios do RS estão com inscrições abertas

publicidade

Alguns municípios do Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas para participação de Processo Seletivo Simplificado. Este tipo de contratação é realizada quando há urgência em ocupar as vagas. A modalidade realiza contratações temporárias que podem valer por até dois anos, de acordo com a necessidade de cada prefeitura. O processo de seleção é mais simples, podendo ser constituído, apenas, por análise de títulos. Porém, em alguns casos podem ser aplicadas provas e entrevistas.

Normalmente, o Executivo das cidades divulga este tipo de processo no portal oficial do município. Candidatos interessados em participar deste tipo de seleção devem ficar atentos ao site de sua cidade ou da cidade em que deseja concorrer as vagas disponíveis.

Confira abaixo os municípios com Processo Seletivo Simplificado em aberto, por ordem de data de encerramento das inscrições:

Prefeitura de Cândido Godói

Cargo: operador de máquina

Número de vagas: 02 + CR

Remuneração: R$ 1.530,59

Taxa: sem taxa de inscrição

Provas: sem aplicação de provas

Inscrições: somente de forma presencial na Secretaria Municipal de Administração até 31 de agosto.

O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Cargo: médico para Estratégia de Saúde da Família (ESF)

Número de vagas: 02 + CR

Remuneração: de R$ 10.495,44 (20h) a R$ 20.990,88 (40h)

Taxa: sem taxa de inscrição

Provas: sem aplicação de provas

Inscrições: somente de forma presencial na Secretaria Municipal de Saúde até 05 de setembro.

O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Prefeitura de Victor Graeff

Cargo: auxiliar de serviços gerais

Número de vagas: CR

Remuneração: R$ 1.201,53

Taxa: sem taxa de inscrição

Provas: sem aplicação de provas

Inscrições: somente de forma presencial no setor de Recursos Humanos do Centro Administrativo Municipal até 31 de agosto.

O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Prefeitura de Igrejinha

Cargo: auxiliar de farmácia de manipulação

Número de vagas: 01 + CR

Remuneração: R$ 1.791,43

Taxa: sem taxa de inscrição

Provas: sem aplicação de provas

Inscrições: somente de forma presencial no setor de Protocolo do Centro Administrativo Municipal até 01 de setembro.

O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Prefeitura de Rosário do Sul

Cargo: médico

Número de vagas: 02

Remuneração: R$ 17.435,82

Taxa: sem taxa de inscrição

Provas: sem aplicação de provas

Inscrições: somente de forma presencial na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos até 01 de setembro.

O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha

Cargo: motorista

Número de vagas: 05 + CR

Remuneração: R$ 1.325,47

Taxa: sem taxa de inscrição

Provas: sem aplicação de provas

Inscrições: somente de forma online no link que consta no edital até 02 de setembro.

O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Cargo: técnico em segurança do trabalho

Número de vagas: 01

Remuneração: R$ 2.348,32

Taxa: sem taxa de inscrição

Provas: sem aplicação de provas

Inscrições: somente de forma online no link que consta no edital até 08 de setembro.

O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Prefeitura de Alegrete

Cargo: professor de Matemática para zona urbana e/ou rural

Número de vagas: 02

Remuneração: R$ 1.987,09

Taxa: sem taxa de inscrição

Provas: sem aplicação de provas

Inscrições: somente de forma presencial no setor de Protocolo do Centro Administrativo Municipal até 02 de setembro.

O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Prefeitura de Pejuçara

Cargo: educador físico

Número de vagas: 01 + CR

Remuneração: R$ 1.680,87

Taxa: R$ 23,11

Provas: 10 de setembro

Inscrições: somente de forma presencial no departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração até 02 de setembro.

O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Prefeitura de Getúlio Vargas

Cargo: fonoaudiólogo

Número de vagas: CR

Remuneração: R$ 1.961,90

Taxa: sem taxa de inscrição

Provas: sem aplicação de provas

Inscrições: somente de forma presencial na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social até 02 de setembro.

O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Prefeitura de Lajeado

Cargo: monitor de creche e agente socioeducativo

Número de vagas: CR

Remuneração: de R$ 1.665,22 a R$ 1.905,02

Taxa: sem taxa de inscrição

Provas: sem aplicação de provas

Inscrições: devem ser feitas pelo site da prefeitura até 04 de setembro.

O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Prefeitura de Alvorada

Cargo: médico para Estratégia de Saúde da Família

Número de vagas: CR

Remuneração: R$ 15.819,37

Taxa: sem taxa de inscrição

Provas: sem aplicação de provas

Inscrições: somente de forma presencial na Secretaria Municipal de Saúde até 08 de setembro.

O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Prefeitura de Ajuricaba

Cargo: professor de língua estrangeira (inglês)

Número de vagas: CR

Remuneração: correspondente ao básico mensal do nível que se enquadrar o contratado na Classe “A”

Taxa: sem taxa de inscrição

Provas: sem aplicação de provas

Inscrições: somente de forma presencial no setor de Protocolos do Centro Administrativo até 09 de setembro.

O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Prefeitura de Bozano

Cargo: estágio em Ensino Médio, Ensino Técnico, Graduação ou Pós-Graduação

Número de vagas: 02 + CR

Remuneração: de R$ 785,10 a R$ 1.540,00

Taxa: sem taxa de inscrição

Provas: sem aplicação de provas

Inscrições: devem ser feitas pelo e-mail pss@bozano.rs.gov.br até 10 de setembro.

O edital completo está disponível no site da prefeitura.

