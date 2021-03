Produtor doa mais de 15 toneladas de cenouras ao Banco de Alimentos de Caxias do Sul

publicidade

Caxias do Sul recebeu a doação de 15,4 toneladas de cenouras doadas pelo agricultor de Flores da Cunha, Altair Schiavenin, que cultiva os legumes em Vacaria. A entrega foi feita na última quarta-feira. A carga endereçada ao município foi destinada ao Banco de Alimentos para posterior repasse a entidades assistenciais que atendem a população em vulnerabilidade social.

Nesta sexta, foram feitas as primeiras entregas à comunidade, totalizando duas toneladas. Uma das beneficiadas foi a Paróquia São Vicente, com 800 quilos do legume – também foram entregues 200 quilos de frutas e 144 litros de sucos. Na próxima semana, a meta é entregar mais duas toneladas.

As cenouras estão estocadas em uma empresa no distrito de Fazendo Souza, interior de Caxias do Sul, onde passaram por um processo de limpeza e embalagem, assim como de armazenamento em câmara fria. As cenouras ficarão no local, sem custos ao Município, até que a secretaria municipal da Agricultura (Smapa) faça a destinação às famílias necessitadas.

Guilherme Sartor, representante de entidades civis organizadas de Caxias do Sul, explicou que vários empresários da região souberam da doação de legumes e uniram forças para subsidiar os custos da operação. A carga total foi de aproximadamente 30 toneladas. A remessa foi enviada para Flores da Cunha, que recebeu 15 toneladas. O excedente veio para Caxias do Sul.

A única premissa imposta para que ocorresse a doação foi que parte dos legumes fosse destinada a hospitais do município. Sartor confirma que cada instituição receberá entre 150 kg e 200 kg. Também afirma que as embalagens dos legumes, em montante próximo a R$ 5 mil, foram doadas pela iniciativa privada bem como o transporte da carga de Vacaria para Flores da Cunha e, após, para Caxias do Sul.

O Banco de Alimentos atende a mais de 100 instituições cadastradas e oferece aproximadamente 8 mil refeições diárias. A Smapa informa que, quando o produtor quiser doar, servidores são cedidos e auxiliam na colheita e no transporte até o Banco de Alimentos. Para doar, basta entrar em contato com a Segurança Alimentar e Nutricional pelo telefone (54) 3211.5943, WhatsApp (54) 9 8429.6291 ou e-mail bancodealimentos@caxias.rs.gov.br.