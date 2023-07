Proerd forma mais de mil alunos de escolas municipais e estaduais de Alvorada

publicidade

Um pouco mais de mil crianças de turmas de 5º e 7º anos do Ensino Fundamental do município de Alvorada, na região metropolitana, participaram da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd), nesta quinta-feira. O evento, promovido pelo 24º Batalhão da Brigada Militar (24º BPM), ocorreu, pela primeira vez, na Igreja Universal localizada na avenida Getúlio Vargas, no bairro Bela Vista.

Durante um semestre, alunos de 16 escolas municipais e estaduais de Alvorada receberam orientações de policiais militares capacitados pedagogicamente, em parceria com as famílias, professores e comunidade sobre como evitar o uso de drogas. Para isso, os estudantes aprenderam a se manter longe de más companhias, evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas e a sempre recorrer ao apoio dos pais e responsáveis quando necessário. Lições devidamente assimiladas por Giovanna Mahlmann, 11 anos, aluna da escola Campos Verdes. “A gente sempre deve ser educado com as pessoas. Vi no Proerd o que faz bem e o que faz mal para nós. O mundo é muito perigoso lá fora e temos que estar seguros”, contou a pequena.

À frente do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) da Brigada Militar, o coronel Márcio de Azevedo Gonçalves destacou os 25 anos do Proerd. “É um programa consolidado, o Rio Grande do Sul já é uma referência neste projeto. Não pertence somente à BM, faz parte da sociedade”, ressaltou. O comandante do CPM informou que a iniciativa deverá ser ampliada. “Este ano, a Corporação está capacitando os instrutores para chegarmos a estudantes do Ensino Médio. Entendemos que é na prevenção que conseguimos ter projetos mais sólidos contra a violência, muito calcado no uso da droga”, relatou o coronel.

Vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Rodrigo Mendes (Republicanos) saudou a representatividade do Programa e o seu papel junto à sociedade. “O meu trabalho como pastor também se direciona aos jovens para afastá-los das drogas. Aliás, foi a igreja que me tirou deste mundo. E, poder unir o Proerd e a Universal é sensacional. Estou muito feliz de ver esta formatura aqui”, disse Mendes.

Anfitrião do evento, o pastor da Universal em Alvorada, Dorival de Jesus lembrou da reconhecida parceria da instituição com a BM na cidade. “Temos a UFP (Universal nas Forças Policiais, criada para prestar apoio homens e mulheres militares) e já participamos do Proerd há quatro edições, sempre no ginásio. É a primeira vez que recebemos a formatura no templo. É uma honra fazer parte do evento, mostrando essa parte social da Brigada Militar que muita gente não conhece”, ressaltou o pastor.

Os alunos receberam camisetas identificadas do Proerd, cantaram com a Banda Marcial da BM, comeram popoca e cachorro-quente, participaram de sorteio de bicicletas e ainda conheceram o Daren, o “leão” mascote do Proerd.