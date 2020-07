Profissionais da saúde de Santa Maria receberão homenagem nesta sexta-feira

publicidade

Profissionais da Unidade de Pronto Atendimento da UPA de Santa Maria, localizada no bairro Perpetuo Socorro receberão, nesta sexta-feira, uma homenagem do Programa de Voluntariado do Sesc Santa Maria. “Às 18h30, o grupo reproduzirá um vídeo com o trabalho que os profissionais realizam e, logo depois, todos receberão corações de feltro aromatizados, confeccionados por integrantes do projeto Maturidade Ativa, que reúne pessoas com mais de 50 anos,” informou o diretor Regional do SESC, Pedro Saccol.

Os organizadores da homenagem colocarão faixas em locais de circulação, na área próxima do prédio da UPA, com o objetivo de demonstrar gratidão e reconhecimento pelo trabalho realizado no combate à pandemia. A ação faz parte do movimento "Estamos Com Você", que já homenageou diversos profissionais da saúde de outros hospitais da cidade.

Ainda neste mês, outras iniciativas estão programadas, entre elas uma grafitagem, que está sendo preparada para surpreender a comunidade na Praça do Mallet. Elisângela Rodrigues, assistente social que coordena a ação, informou que a homenagem vai contar com três integrantes do projeto em virtude dos cuidados de prevenção ao coronavírus. “Estamos agendando a repetição da homenagem para outros profissionais da saúde do município de Santa Maria, que trabalham no combate a Covid-19,” informou Elisângela.