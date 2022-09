Programação da 23ª Semana do Trânsito de Erechim é aberta oficialmente

publicidade

A 23ª Semana do Trânsito de Erechim, no Norte do Estado, foi aberta oficialmente na manhã desta segunda-feira. A abertura oficial ocorreu às 9h, na Câmara de Vereadores, com a presença do prefeito Paulo Polis, do secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mario Rogerio Rossi, vereadores e outras pessoas da comunidade.

A programação nacional tem por tema “Juntos salvamos vidas”. O secretário Mario Rossi, destacou que a programação é voltada para conscientização de motoristas e pedestres com foco nos motociclistas.

A Semana do Trânsito é uma iniciativa da Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social e da Coordenadoria de Segurança Pública e Proteção Social e Diretoria de Trânsito.

Apesar da abertura oficial do evento ter ocorrido somente nesta segunda-feira, várias atividades já foram realizadas nos últimos dias, com a programação tendo iniciado no dia 12, em escolas do município, com parceria do CFC Erechim e da Polícia Rodoviária Federal. Também já foram realizadas palestras e outras ações voltadas à educação no trânsito. A programação completa, que se estende até 25 de setembro, está disponível no site da prefeitura.

