Programa Caxias Navegar retorna com atividades para crianças e adolescentes

As atividades do Programa Caxias Navegar para crianças e adolescentes, de oito a 17 anos, que são desenvolvidas pela Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Smel) de Caxias do Sul, serão retomadas no dia 1º de junho. As modalidades oferecidas são: canoagem, remo e vela. As aulas acontecerão na represa São Miguel, no bairro Fátima.

Todos os protocolos de saúde e segurança serão seguidos, e será obrigatório o uso de máscara para todos os participantes. O Navegar disponibilizará todos os materiais para a prática, bem como os itens de segurança. As aulas serão supervisionadas por no mínimo dois professores em cada modalidade.

As inscrições estarão abertas a partir da próxima terça-feira, e necessitam ser realizadas pelo telefone (54) 3901-8025, das 8h às 12h e das 13h às 17h. As vagas são limitadas, e poderão se inscrever estudantes de todas as redes de ensino da cidade (municipal, estadual, federal e particular). As aulas acontecerão semanalmente, de manhã: nas quartas e quintas-feiras, das 8h30 às 11h, e de tarde nas terças e quartas-feiras, das 14h às 16h30. Os participantes deverão optar por um dia da semana.