Programa de crédito da Prefeitura de Caxias do Sul já liberou mais de R$ 10 milhões em seis meses

O CredCaxias, programa de crédito e qualificação para pequenos negócios da Prefeitura de Caxias do Sul, iniciado em setembro de 2021, fechou os primeiros seis meses de atividade com mais de R$ 10 milhões liberados, 464 cartas de crédito entregues e 8.114 horas de capacitações realizadas.

Dados da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego (Sdete) indicam que, até o final de março, 59,7% das operações foram firmadas com microempreendedores individuais (MEI), 26,7% com microempresários (ME) e 13,6% com empresas de pequeno porte (EPP). Por distribuição de atividades, 62,5% são empreendedores da área de serviços; 19,2% do comércio e 18,3% da indústria.

Para o secretário, Élvio Gianni, a marca alcançada é positiva e demonstra a assertividade do programa, que já serve de inspiração para iniciativas de outros municípios. “A liberação de mais de R$ 10 milhões e mais de 8 mil horas de capacitação nos orgulha, pois comprova que é um projeto extremamente assertivo, porque beneficia o micro e pequeno empreendedor, que é quem mais precisa e tem as maiores dificuldades de tomar créditos”, afirmou.

Um dos principais diferenciais do programa em relação aos demais disponíveis no mercado é o fornecimento do aval de garantia, que costuma ser o maior empecilho para os microempresários acessarem financiamentos. No CredCaxias, isso é possível por meio da parceria entre o município, RS Garanti, Sicredi e Sebrae.

Gianni também explica que o programa surgiu como uma medida da prefeitura para auxiliar na recuperação econômica dos pequenos negócios, que foram os mais afetados pela pandemia da Covid-19. Ressalta, porém, que com a melhora da economia, nos últimos meses, os empresários passaram a perceber nas linhas de crédito uma possibilidade para melhorar seus empreendimentos.

Para os próximos meses, o projeto deve passar por melhorias. “Pelos resultados deste primeiro momento e de ser um programa bem-aceito, estamos analisando algumas propostas para aprimorar o programa para que se torne ainda melhor do que já é”, projetou.

