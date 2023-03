Programa estimula a agricultura familiar e garante alimento a quem mais precisa em Porto Alegre

publicidade

Solenidade, nesta quarta-feira, marcou a abertura oficial da edição 2023 do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) de Porto Alegre na sede do Sesc Comunidade. A iniciativa, que foi executada pela primeira vez no ano passado a partir de emenda parlamentar, estimula a agricultura familiar com a aquisição de alimentos dos produtores, além de ajudar quem mais precisa, com a sua distribuição às entidades assistenciais que auxiliam pessoas em situação de vulnerabilidade social na Capital. Ele é realizado pela Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o Mesa Brasil Sesc, o Banco de Alimentos e a Emater. Representantes das entidades participaram da cerimônia, junto a responsáveis por instituições contempladas e alguns produtores.

Para a edição de 2023, R$ 350 mil foram destinados pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (Smgov), ao PAA. Com o valor, 37 produtores habilitados fornecerão frutas, hortaliças diversas, verduras, mel e outros alimentos ao Programa. O secretário da Smgov, Cassio Trogildo, destacou a importância da agricultura familiar para a Capital gaúcha e afirmou que iniciativas são necessárias para o fortalecimento do setor. “Essa cadeia não estava organizada e, além da segurança alimentar, a medida é fomento puro, pois é uma garantia de que haverá a plantação e que poderão ser feitas as entregas. Esse é um programa que veio para ficar”, ressaltou Trogildo. A supervisora da Região Metropolitana da Emater, Ana Spinelli, corroborou a fala do secretário: “Para os produtores isso faz muita diferença, assim eles conseguem se programar com segurança de mercado e ter um melhor planejamento”, disse.

O produtor rural Luiz Toneze compartilhou a experiência da participação da edição do ano passado do Programa e demonstrou alegria em estar presente mais uma vez. “No ano passado, tivemos uma pequena verba. Em 2023, temos uma demanda maior, mais pessoas envolvidas e é uma satisfação muito grande saber que aquele alimento que talvez sobrasse e servisse de adubo, foi parar com pessoas que souberam aproveitar. Essa consolidação é uma grande vitória, de reconhecimento da agricultura em Porto Alegre, mas que também nos permite planejar e crescer”, sublinhou.

O Mesa Brasil Sesc, rede de solidariedade coordenada pelo Sesc/RS, ao ligar doadores e instituições, realizará a distribuição às entidades assistenciais cadastradas, garantindo que os donativos cheguem à mesa dos necessitados. Ao todo, serão 236 atendidas – 220 instituições constituídas, além de comunidades indígenas e quilombolas. A estimativa é de que sejam contempladas mais de 40 mil pessoas de diferentes localidades de Porto Alegre. “O Programa com a Prefeitura permite que toda a cadeia gire e que milhares de pessoas recebam complementações nutritivas para as suas refeições e assim tenham uma maior segurança alimentar”, garante o diretor do Sesc Comunidade, Daniel Sperb.

O Mesa Brasil Sesc atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Para alcançar essas metas, conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários.