Programa inicia curso de panificação para pessoas em situação de rua em Taquara

Integrantes do programa Ninguém na Rua, realizado pela Prefeitura de Taquara, tiveram a primeira aula do curso de panificação nesta última segunda-feira. A ação foi realizada no Albergue Municipal e a iniciativa busca fazer com que os envolvidos no projeto tenham acesso ao mercado de trabalho das padarias do município, quando houver a conclusão do curso. A especialização tem duração de três dias, totalizando uma carga horária de 24 horas, e é promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social e Habitação, Maurício Souza, o público-alvo das aulas de panificação são pessoas em situação de rua que estão em tratamento contra o álcool e drogas. “A adesão foi automática no momento em que eles souberam do curso. Eles estão muito interessados em aprender uma nova profissão e a se ressocializar na comunidade”, explica. A iniciativa partiu de uma demanda da Rede Cidadã Empreendedora (RCE-Taquara), formada por órgãos de governo, entidades de classes, clubes de serviços e Sistema S.

Para os três dias de aulas, os alunos irão aprender na prática sobre como fazer pães, além da aplicação teórica de temas como a importância de se ter uma higiene pessoal adequada para fazer a receita, a pesagem dos ingredientes e preparo da massa, como destaca a instrutora do curso, Anides Krindges, que há 11 anos ministra aulas pelo Senar.

Foram sete inscrições nesta primeira turma do curso de panificação. Um dos participantes é J. M., de 22 anos, que busca por sua independência e está acomodado no Albergue Municipal neste momento em função de conflitos com seus familiares. Ele deseja que, com o aproveitamento das aulas, consiga uma oportunidade de emprego. “Tinha muita vontade de fazer esse curso. Já tinha iniciado em outra cidade, mas não consegui concluir. Quando me contaram do curso aqui em Taquara, achei a notícia maravilhosa. Estou gostando muito do que aprendi”, afirma.

O programa Ninguém na Rua é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação de Taquara. Nele, pessoas em situação de rua do município são abrigadas no Albergue Municipal durante à noite, e ao longo do dia, são encaminhadas para a realização de oficinas ou tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). O secretário Maurício explica que o projeto é dividido em três fases. Na primeira, é feito o cadastro de identificação para cada realidade vivida. O segundo passo é fazer o vínculo desta pessoa com o serviço oferecido pelo município. A terceira etapa é oportunizar a qualificação e ressocialização desta pessoa, para que retome a sua condição de cidadão e assim retornar para a sociedade.

