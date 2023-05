Programa Pedestre Idoso conscientiza sobre mobilidade na terceira idade

publicidade

Dezenas de pessoas participaram, neste sábado, da Caminhada Segura, promovida pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), no trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. O evento integrou o Programa Pedestre Idoso, em parceria com outras instituições do município e do Estado do Rio Grande do Sul. Pessoas de mais de 60 anos percorreram dois quilômetros da atividade, alusivas ao movimento Maio Amarelo, que chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

A ação foi orientada por agentes de fiscalização de trânsito e transporte, da Escola Pública de Mobilidade da EPTC, que viu a necessidade de trabalhar a relação das pessoas com a caminhada, mais precisamente o público idoso, por meio de seus deslocamentos em nossa cidade de Porto Alegre de uma maneira tranquila e segura. “Além de ser bom por ser um exercício físico, é importante porque estamos entre os mais suscetíveis a sofremos um acidente”, contou Angela Machado, 63 anos, uma das participantes.

Grupos de idosos ganharam camisetas do Programa Pedestre Idoso, criado pela prefeitura da Capital para reunir diferentes setores da sociedade para promover uma nova compreensão sobre a mobilidade do idoso na cidade.