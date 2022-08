Programa Qualifica Uruguaiana recebe inscrições até 8 de agosto

publicidade

O Senac de Uruguaiana realiza, até 8 de agosto, das 14h às 17h, as inscrições dos candidatos interessados em participação no programa Qualifica Uruguaiana – etapa Tecnologia da Informação (TI). O projeto foi criado em 2019 pela prefeitura e é executado por meio do Senac.

Nesta fase, serão ofertadas 60 vagas gratuitas nos cursos de Logística de Programação, destinado a pessoas que desejam desenvolver programas computacionais; e Desenvolvimento Web, destinado aos profissionais e estudantes que desejam ampliar seus conhecimentos em desenvolvimento e manipulação de páginas web, visando à atuação em diversos contextos profissionais, como marketing, publicidade, produção de conteúdo para web, produtoras de sistemas on-line entre outros. O edital completo está disponíveis no site da prefeitura.

