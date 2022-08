Programa tenta incentivar a inclusão produtiva em Flores da Cunha

publicidade

O trabalho integrado entre as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação e a de Desenvolvimento Social originou o Flores + Renda. O programa de inovação social visa fomentar a inclusão produtiva, ou seja, garantir para a comunidade o acesso a fontes de renda, por meio da conexão entre poder público, empresas, parceiros e instituições de ensino. Jovens, mulheres chefes de família, adultos com mais de 50 anos e pessoas que utilizam os serviços de assistência social são os públicos-alvo do Flores + Renda.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Tiago Centenaro Mignoni, a administração municipal trabalha com o propósito de criar um ambiente adequado para que as empresas, as instituições de ensino e os profissionais se conectem. “Vamos ajudar as pessoas a se qualificarem e estarem mais preparadas para as oportunidades do nosso mercado de trabalho. Vamos auxiliar as empresas na busca por talentos e a evoluírem na gestão de pessoas. Atuar pelo desenvolvimento sustentável de Flores da Cunha é o que motiva a realização do programa”, destaca Mignoni.

O programa, lançado nesta quarta-feira (24), contará com inúmeras atividades para cumprir com seus objetivos. Uma ação já está prevista para o dia 3 de setembro: o “1° mutirão do emprego”, onde mais de 15 empresas de Flores da Cunha estarão juntas oferecendo oportunidades de trabalho à comunidade. O mutirão do emprego ocorrerá no auditório da Casa de Cultura Flávio Luis Ferrarini, das 9h às 11h. As pessoas que tiverem interesse em buscar novas possibilidades profissionais devem comparecer.

