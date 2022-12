Programas sociais da Universal beneficiaram quase 13 milhões de pessoas em 118 países neste ano

publicidade

Os programas sociais conduzidos pela Igreja Universal do Reino de Deus terminam o ano de 2022 com números impressionantes: quase 13 milhões de pessoas beneficiadas das mais diversas formas.

As ações, em 118 dos 143 países em que a Universal está presente, envolvem desde a distribuição de refeições e cestas básicas até a ajuda humanitária a refugiados.

O trabalho voluntário faz parte da rotina da Universal, que conta com o auxílio de 487,8 mil pessoas dispostas a fazer o bem ao próximo — 384 mil delas somente no Brasil.

"Uma palavra define a Igreja Universal: incansável. E isso é vivido todos os dias pelos pastores, obreiros e voluntários da igreja em todo o mundo. Nosso prazer é chegar ao fim do dia cansados, mas felizes por termos feito algo pelo reino de Deus. A todos desta família Universal, dizemos: 'Não se cansem de fazer o bem! Lembrando sempre de guardar a própria alma enquanto busca salvar outras'", afirma o bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal do Brasil.

As principais doações realizadas pelos programas da igreja neste ano foram de alimentos: 1,2 milhão de cestas básicas e 3,7 milhões de refeições.

Além disso, foi distribuídos 1,9 milhão de peças de roupas, 440 mil kits de higiene pessoal e 51 mil cobertores.

Um dos desafios enfrentados com sucesso pelos voluntários da Universal foi o acolhimento de refugiados em dezenas de países.

Os programas sociais da igreja atenderam 131,2 mil refugiados afegãos, camaroneses, chilenos, colombianos, congoleses, guatemaltecos, haitianos, hondurenhos, iraquianos, moçambicanos, nigerianos, peruanos, salvadorenhos, serra-leoneses, sírios, ucranianos e venezuelanos que buscaram abrigo em países da Europa, das Américas e da África.

"É uma ordem de Deus que o Seu povo dê atenção especial aos estrangeiros e refugiados, pois o próprio povo de Israel foi estrangeiro no Egito, como relatado no livro de Êxodo. Isso mostra o cuidado que Deus tem com essas pessoas", lembra o bispo Renato Cardoso.

A guerra na Ucrânia, iniciada com as invasões de tropas russas em fevereiro deste ano, foi mais um capítulo trágico na história, forçando milhões de pessoas a deixar sua casa e fugir para as fronteiras do país.

Voluntários da Universal no Reino Unido, na Bélgica, na Romênia, em Luxemburgo, na Itália, em Portugal e na França levaram 431 toneladas de mantimentos aos necessitados que recebem o apoio da igreja na Moldávia, na Polônia e na Romênia.

“Vemos quanto foi e tem sido importante o apoio aos ucranianos nesse momento tão difícil. Muitos [refugiados] se encontravam desesperados, sem ter o que comer, sem ter um abrigo, tendo deixado tudo para trás. [Vieram] sem ter uma direção e, chegando aqui na Polônia, receberam nosso apoio. Além de terem recebido o apoio físico (alimento), receberam também o mais importante: o apoio espiritual”, relatou Diógenes Pereira dos Santos, responsável pelo Unisocial da Polônia.

A importância do trabalho social da Universal para atenuar o sofrimento de quem deixa o seu país é reconhecido por autoridades estrangeiras. Na Moldávia, a presidente Maia Sandu enviou uma carta à representação da igreja no país na qual agradece o trabalho.

Maia destacou a dedicação da Universal, que "doou seus recursos, tempo e energia para ajudar essas pessoas — a maioria delas mulheres, crianças e idosos, que se mudaram de casa contra a sua vontade".

Em Moçambique, nativos da província de Cabo Delgado também precisaram deixar sua casa neste ano, em meio a atentados provocados por insurgentes. Eles foram recebidos por voluntários da Universal, e a ação foi saudada pelo governador local, Valige Tauabo.

O governador agradeceu à Universal no país africano “pela pronta resposta e solidariedade com as famílias deslocadas em consequência dos ataques feitos por terroristas. Por detrás desse ato, sabemos que está o amor, a empatia, solidariedade e compaixão para com as crianças, jovens, mulheres e idosos que perderam tudo o que tinham e hoje procuram uma nova oportunidade e dignidade para suas vidas”.

Números

• O programa Anjos da Madrugada, que oferece apoio a pessoas em situação de rua, ajudou 819,2 mil pessoas no Brasil, além de 61 mil no exterior.

• O programa Calebe, que apoia idosos, atendeu 2,42 milhões deles no Brasil e 672,2 mil em outros países.

• O programa Dia do Bem, que incentiva o voluntariado, beneficiou 35,1 mil pessoas.

• O programa EVG Night, de apoio social a garotas de programa e travestis, ajudou 22,6 mil pessoas.

• A Força Jovem Universal teve 1,74 milhões de pessoas auxiliadas no Brasil e outras 860,9 mil no exterior.

• O programa Depressão Tem Cura, com campanhas de alerta e apoio emocional, prestou 334,1 mil atendimentos no Brasil e 17,8 mil no exterior.

• O programa Ler e Escrever, que foca a alfabetização e cursos profissionalizantes, atendeu 5.507 pessoas no Brasil e 2.716 em outros países.

• O Guardiões da Estrada, que fornece amparo social e evangelístico aos caminhoneiros, atendeu 121,7 mil motoristas.

• O Unisocial, de voluntariado e apoio, beneficiou quase 550 mil pessoas em todo o mundo.

• O Unisocial EVG, que oferece apoio a comunidades carentes, teve 1,14 milhão de beneficiados no Brasil e 559,9 mil no exterior.

• O grupo da Saúde Universal atendeu quase 600 mil pessoas mundialmente.

• O programa Vício Tem Cura prestou apoio a mais de 325 mil dependentes químicos e codependentes em todo o mundo.

• O programa Intellimen, focado no apoio aos homens, teve 356,6 mil beneficiados no Brasil.

• O EVG Libras, voltado para deficientes auditivos, atendeu 275 brasileiros.

• O Universal nas Forças Policiais forneceu suporte a 1,35 milhões de profissionais no Brasil e 6.992 no exterior.

• O Universal nos Presídios, que trabalha com a ressocialização de presos, beneficiou 709,8 mil detentos no Brasil e outros 134,2 mil em outros países.

• O Universal Socioeducativo Brasil, para a ressocialização de menores infratores, teve 109,6 mil beneficiados no Brasil, além de 8.659 mil no exterior.