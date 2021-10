Projeto Autismo em Movimento tem início em Uruguaiana

publicidade

A Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) de Uruguaiana, iniciou o projeto Autismo em Movimento, criado para atender crianças e adolescentes até 18 anos, com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação visa também abranger crianças e adolescentes com Síndrome de Down. O trabalho é realizado na própria SMEL, havendo 28 crianças participando até o momento, sendo 26 crianças autistas e duas com a Síndrome de Down.

O programa é desenvolvido pelo professor de educação física Antônio Carlos de Castro Gomes Filho, diretor de Esportes da SMEL, pós-graduado em Educação Física Escolar. A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) entrou como parceira no projeto, como afirma o prefeito Ronnie Mello. “A Universidade Federal do Pampa será nossa parceira disponibilizando apoio profissional especializado com os acadêmicos e professores de Fisioterapia, Farmácia e Medicina. O projeto vem ao encontro dos objetivos da gestão municipal no que se refere à inclusão”, explicou o prefeito.

A Unipampa desenvolve a primeira fase do projeto, com avaliações físicas para compreender a parte de desenvolvimento cognitivo e motor dos integrantes do programa, tendo uma análise individualizada. Na nova etapa, as famílias dos alunos passaram por entrevistas para o melhor conhecimento da realidade de cada um e para preparar um atendimento estratégico personalizado.

Nesta quarta, o professor do projeto iniciou as intervenções psicomotoras individualizadas. “O objetivo principal é melhorar a qualidade de vida das crianças e das famílias”, explica Antônio Carlos. Os atendimentos acontecem todos os dias úteis da semana, sendo de segunda a sexta-feira no turno da manhã, e segunda, quarta e sexta também no turno da tarde, das 16h às 18h30min.

