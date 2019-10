Projeto Bombeiro Mirim realiza formatura em Santa Maria

publicidade

O final de semana foi de formatura do projeto Bombeiro Mirim, do 4º Comando Regional dos Bombeiros, com sede em Santa Maria, e que coordena os quartéis das cidades da região Centro do Estado. “O Projeto Social Bombeiro Mirim é uma iniciativa que busca formar cidadãos comprometidos com a segurança em todos os seus aspectos”, destaca o coordenador do programa no 4º Comando Regional, o segundo sargento Paulo César Rigão.

Em Santa Maria, o Bombeiro Mirim 2019 contou com 26 alunos, com idades entre 10 a 12 anos, que vieram de escolas públicas municipais e estaduais de Santa Maria. Além disso, a edição do projeto esse ano contou com 2 alunos autistas, focando também no aspecto da inclusão social.

As aulas foram ministradas sempre aos sábados pela manhã, sendo realizadas as seguintes atividades durante a execução do projeto: ordem unida, percepção de risco, prevenção de incêndio, noções de cidadania, civismo e direitos humanos, prevenção de acidentes, prevenção de afogamentos, primeiros socorros, preservação do meio ambiente, higiene e higiene bucal e segurança no trânsito.

Auxiliaram no projeto, duas alunas do Curso de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e duas alunas do Curso de Psicologia da Faculdade Integrada de Santa Maria (FISMA), para acompanhamento disciplinar e comportamental dos alunos. “Agora, os estudantes estão aptos para prestar apoio e participar de diversas atividades na área social”, lembrou Rigão.