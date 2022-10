Projeto Conhecendo a Unipampa chega a terceira edição em Uruguaiana

publicidade

A terceira edição do evento "Conhecendo a Unipampa - Campus Uruguaiana", ocorrerá no dia 4 novembro, das 9h às 18h. O evento é gratuito e destinado a alunos do 9º ano do ensino fundamental, alunos do ensino médio e de cursos preparatórios. A atividade tem como proposta divulgar para comunidade escolar desta faixa etária os cursos ofertados pela universidade, principalmente no Campus Uruguaiana, por meio de estandes, oficinas e mostras organizadas pelos acadêmicos da instituição.

Os estudantes terão a oportunidade de realizar visitas guiadas aos laboratórios e ter interação com professores e universitários, vivenciando na prática tudo que campus oferece. Também serão apresentados os setores, programas de pós-graduação e grupos de pesquisa. O evento já conta com ao menos 500 estudantes inscritos. As escolas que têm interesse em participar podem se inscrever pelo e-mail laboratorios.uruguaiana@unipampa.edu.br, informando nome da escola, nomes dos responsáveis pelos alunos e número de participantes para registro até o dia 31 de outubro.

Para uma melhor organização, a comissão do evento solicita para cada 20 alunos, que a escola indique um profissional que se responsabilize e acompanhe a visita, para que todos possam usufruir com mais tranquilidade dos espaços. Pelo perfil no instagram @conhecendounipampa serão divulgadas todas as informações sobre o evento e as ações que a Unipampa promove juntamente com as escolas, além da visitação aos laboratórios por alunos de educação infantil de escolas da cidade, tanto da rede pública como da rede privada.