Projeto Governo Ativo de Itaqui realizará atividades no Dia das Crianças

A prefeitura de Itaqui colocará em prática o projeto Governo Ativo nesta terça-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida e comemoração do Dia das Crianças. Diversas atividades destinadas aos pequenos e também aos adultos acontecerão no cais do Porto ao longo do dia. Todas as secretarias estão envolvidas e desenvolverão atividades. Na mesma data, o setorial de Artesanato do Conselho Municipal de Cultura e a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer retomarão a Feira do Artesanato na Praça Central, serão 74 expositores, a partir das 14h.

A programação prevê: credenciamento da rústica, às 8h30min; Rústica Governo Ativo de 3 km – largada e chegada no Porto, às 9h; Limpeza da orla do rio Uruguai, também às 9h; Feira do Artesanato, na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, às 14h; aplicação de testes rápidos IST (HIV/Aids/Sífilis e Hepatites), das 14h às 17h; e aplicação de testes Covid-19, das 16h às 20h. Durante o evento acontece arrecadação de ração animal, coleta de óleo de cozinha usado e distribuição de mudas; atividades de educação fiscal, gincana e brincadeiras; oficina de arte para as crianças; Gabinete Mirim e caixinha de sugestões; Varal Solidário e distribuição de informativos; atividade de recreação com quadriciclo, tirolesa e simulação de primeiros socorros; e Stand Militar. O encerramento ocorre às 20h. Haverá ainda lanche para a garotada e distribuição de bolas.

