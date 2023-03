Projeto Help é realizado na Estação São Leopoldo da Trensurb

publicidade

A ação Vida sobre Trilhos do projeto Help esteve na manhã deste sábado na Estação São Leopoldo da Trensurb, na região do Vale do Rio dos Sinos, em apoio a quem enfrenta depressão ou ansiedade, entre outros problemas. Os voluntários distribuíram cartinhas e mensagens de superação aos usuários do metrô, além de conversarem com o público. Outro destaque foi o “Cantinho do Desabafo”, onde as pessoas podiam sentar e falar de suas aflições emocionais, sendo prestado um atendimento individualizado.

As novas edições estão previstas para o próximo dia 11 na Estação Novo Hamburgo, dia 18 na Estação Mathias Velho de Canoas e no dia 25 deste mês na Estação de Sapucaia do Sul. O projeto Help também atende pelo telefone nacional (11) 4200-0034 e está ainda no Instagram @help.fju e no site projetohelp.com.

Uma das coordenadoras do Help, Jennifer Ingrid Prates de Almeida, falou sobre a receptividade das pessoas abordadas. “Elas são bem receptivas, gostam da dinâmica e interagem bastante com a gente. Muitas se identificam com o projeto, porque sofrem com depressão, automutilação e pensamento de suicídio”, explicou. Os problemas emocionais atingem todas as faixas etárias. “A gente achava que eram só jovens”, disse.

Os motivos das angústias são variados, como problemas financeiros, profissionais e familiares, abusos, traumas de infância. “São problemas diversificados que começaram lá atrás e que foram virando uma bola de neve”, frisou.

Jennifer Ingrid Prates de Almeida observou também que tem sido positiva “a dinâmica do abraço da superação”, pois “têm muitas pessoas que param para dar um abraço realmente, começam a desabafar e falar dos problemas delas”. Segundo a coordenadora, existem quem às vezes só querem apenas um abraço. “Muitas pessoas não têm o carinho da família, não têm carinho dos pais. Muitos jovens se sentem excluídos e rejeitados pela própria família e querem um afago. Elas falam que precisavam de alguém para poder escutá-las”, contou.

Com cerca de 6 mil pessoas já atingidas diretamente este ano, o projeto Help acaba sendo disseminado para um público ainda maior, pois repassam o material e a mensagem para familiares e amigos. “A gente fala que é uma corrente do bem. Essa corrente vai sendo repassada realmente para as pessoas que precisam”, resumiu Jennifer Ingrid Prates de Almeida.

A coordenadora lembrou que o projeto Help também é desenvolvido em outros locais, como estações rodoviárias e estradas. “Está bem bacana o trabalho. Isso é bem intenso e gratificante ajudar as pessoas que estão passando por coisas que um dia a gente também já passou. Então é muito gratificante”, enfatizou a coordenadora, destacando que qualquer um pode ser voluntário caso queira participar do movimento.

Historicamente, o Rio Grande do Sul é o estado com a maior taxa de suicídio do Brasil, que chega a 12,4 mortes a cada 100 mil habitantes. Para a coordenação do projeto Help no Rio Grande do Sul, o índice é um fator de estímulo para que “os participantes prestem serviços à comunidade, seja ao conscientizar sobre a saúde mental e valorização da vida ou amparar aquelas pessoas que lidam com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, desejos de suicídio, entre outros”. A parceria com a Trensurb começou em outubro do ano passado, alcançando, desde então, milhares de usuários do metrô nos seis municípios atendidos pela linha do trem.