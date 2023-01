Projeto Help auxilia pessoas que enfrentam depressão

publicidade

A Estação São Leopoldo da Trensurb foi o local escolhido neste sábado para mais a ação Vida sobre Trilhos, do Projeto Help, que visa acolher pessoas que passam por depressão e enfrentam problemas emocionais. No local, sete voluntários conversaram com usuários que sofrem de algum problema de ordem emocional. A fim de auxiliar pessoas com desejo de suicídio e automutilação, o grupo distribuiu cartas com mensagens motivacionais.

Coordenadora do Help em São Leopoldo, Jennifer Ingrid Prates de Almeida explica que a iniciativa tem foco na valorização da vida, na superação da depressão e de pensamentos negativos. “O projeto aborda muito o tema da saúde emocional, porque muitos dos voluntários já passaram por depressão, se automutilavam e tinham pensamentos de suicídio. E através do projeto Help conseguiram ajuda para se superar”, destaca. “É um projeto que estende a mão”, completa.

Segundo Jennifer, muitos voluntários que atuam no projeto receberam ajuda por meio do projeto, que ainda conta a participação de psicólogos. O objetivo é mostrar que essas pessoas que precisam de ajuda não estão sozinhas e podem contar com o projeto. “A gente entrega algumas cartinhas com frases motivacionais e palavras de superação. A gente distribui esse material gratuitamente para as pessoas no trem”, observa.

Para quem deseja ajuda no local, o Help oferece o “Cantinho do Desabafo”, onde voluntários ficam à disposição para escutar e conversar com quem precisa de apoio emocional. “A gente escuta, estende a mão e oferece ombro amigo. Muitas vezes as pessoas precisam só de alguém para poder desabafar, ter alguém com quem contar”, destaca. Ela afirma que é boa a receptividade do público. “Sentamos no Cantinho do Desabafo e conversamos. Eles são bem receptivos, é bacana”, frisa.

Conforme Jennifer, muitas pessoas têm receio de conversas, mas acabam se abrindo dias depois por outros canais do projeto, como o telefone da central do projeto (11) 3200 0034 ou procurando auxilio pelo perfil @help.fju na rede social Instagram. Nas duas primeiras ações de 2023, nas estações Mercado e Canoas, foram 2,9 mil pessoas alcançadas e 23 atendimentos no “Cantinho do Desabafo”. A próxima ação será realizada no próximo sábado, na Estação Novo Hamburgo, das 10h às 12h.